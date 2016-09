PSD acuza Guvernul Ciolos ca are „o atitudine realmente ignoranta” privitoare la judetul Prahova. Afla motivul

COMUNICAT DE PRESĂ

Nu lasati judetul Prahova fara Prefect!

Partidul Social Democrat Prahova trage un semnal de alarma privind situatia din Prefectura Prahova.

Judetul Prahova, cu cele 104 unitati administrativ-teritoriale are nevoie de o structura de conducere completa. Nu consideram normal ca la data de 14 septembrie, judetul nostru sa nu aiba numit un Prefect.

Apreciem ca a fost schimbat Cosmin Georgescu, om numit politic, care nu s-a evidentiat cu nimic cat a ocupat pozitia de reprezentant al Guvernului in Prahova, insa problema de fond a ramas nesolutionata.

Atunci cand au venit la guvernare, tehnocratii au spus ca au solutii pentru administrarea acestei tari, automat si a judetului nostru. Cu toate acestea, Prahova nu are Prefect. Aparatul Prefecturii Prahova, prin subprefectul Lupea Madalina, face eforturi uriase sa suplineasca “omul-cheie”. Există proceduri care nu pot fi indeplinite de subprefect, cum ar fi eliberarea titlurilor de proprietate. De exemplu, documentele de carte funciara sunt blocate si nu pot fi eliberate fara semnatura prefectului. Primim tot mai multe sesizari de la cetatenii nemultumiti de acest aspect.

Se pot ivi situatii in care subprefectul (cu atributii de prefect) sa fie nevoit sa gestioneze situatii simultane ce impun prezenta acestuia in acelasi timp in locuri diferite.

Avand in vedere ca judetul Prahova are un aport deloc neglijabil la PIB-ul Romaniei, se pare ca Guvernul are o atitudine realmente ignoranta cu privire la situatia acestuia.

Ce se va alege de aceasta tara daca va fi administrata “la fel de bine” cum este judetul nostru!?

Combatem, de asemenea, solutia numirii din afara a unui Prefect. De ce sa fie adus din alta parte, atata vreme cat in Prahova sunt destui oameni competenti care pot face fata cu brio acestei functii?!

Daca tot nu s-a gasit pana acum un om potrivit pentru functia de prefect, de ce nu a fost lasata doamna Rodica Paraschiv sa-si duca munca la bun sfarsit? Care au fost motivele schimbarii acesteia din functia de Prefect? Dumneaei a dovedit ca este potrivita acestei demnitati publice, pana se gaseste un om ”competent” si agreat de PNL.

Ne dorim foarte mult ca aceasta functie (o pozitie-cheie in perioada imediat urmatoare cand va incepe Campania pentru alegerile parlamentare) sa nu fie politizata de guvernul tehnocrat, sprijinit de PNL. Daca se va intampla acest lucru, vom critica foarte aspru numirea ca prefect de Prahova a vreunuia din fostii, actualii sau viitorii oameni de incredere ai Partidului National Liberal.

TOADER BOGDAN ANDREI

Preşedinte PSD Prahova