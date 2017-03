„Saptamana Portilor Deschise” la Ploiesti Shopping City. Copiii intra in culisele celui mai important centru comercial din regiune

Curiozitatea copiilor este încurajată la Ploiești Shopping City și, în perioada 27-31 martie, aceștia vor avea ocazia să între în culisele centrului comercial. Surprizele pregătite pentru ei în cadrul „Săptămânii Porților Deschise” sunt multe.

Micuții se vor putea bucura și de o plimbare prin pădurea fermecată alături de simpaticul veverițoi Rontzy, vor învăța lucruri noi despre animăluțele lor preferate și își vor testa creativitatea la atelierele de creație susținute de „Oaia Promordiala” și „Enjoy the art by Măriuca”.

Timp de o săptămână, cel mai important centru comercial din regiune își deschide porțile și îi invită pe cei mai curioși micuți să descopere ce înseamnă cu adevărat un mall. Acești vor putea participa la un tur inedit, în cadrul căruia li se va dezvălui ce se află în spatele imaginii a zeci de magazine, cum arată instalațiile, structura și întreg mecanismul din spatele Ploiești Shopping City. Pentru că întrebările nu vor putea lipsi, copiii vor afla cu această ocazie și “Câte tone de ciment au fost folosite la construcția clădirii?” sau “Câți oameni lucrează în mall?” și multe alte curiozități.

Durata turului este de 30 de minute și intrarea este gratuită în baza rezervărilor la numărul de telefon 0751 043 178.

Simpaticul veverițoi Rontzy și pădurea fermecată

După tur, Rontzy, mascota „Clubului lui Rontzy”, îi invită pe copii în pădurea fermecată, unde îi vor putea cunoaște prietenii.

Pe parcursul circuitului interactiv, micuții vor afla lucruri noi despre animalele lor preferate și despre relațiile de interdependență din fauna pădurilor noastre.

Micul curs le va oferi participanților și informații despre cum putem să ajutăm și să ne purtăm în drumețiile pe munte în așa fel încât să nu stricăm traiul animalelor.

Copiii vor primi elemente de costumație pentru a se deghiza în animăluțele pădurii și apoi, având drept ghid un pădurar, vor porni la drum, prin pădure și vor descoperi adăposturile fiecărui animăluț în parte și vor fi îndrumați să facă o activitate dedicată, precum să construiască un cuib pentru puii ciocănitoarei, să își testeze vederea pe întuneric, precum bufnița, să se întreacă într-un concurs de imitat urletul lupului și multe alte activități educative și amuzante deopotrivă.

Rontzy, cel mai simpatic veverițoi din județ, va fi alături de participanți pe tot parcursul aventurii lor în pădure și va avea grijă să îi învețe o serie de lucruri utile, cum ar fi utilizarea busolei și recunoașterea urmelor animalelor.

Durata turului este de 40 de minute și intrarea este gratuită.

„Oaia Primordială” și „Enjoy the art by Măriuca” susțin creativitatea prin joacă

După ce au aflat povestea din spatele Ploiești Shopping City, copiii pot să participe la atelierele de creație susținute de „Oaia Primordială” și „Enjoy the art by Măriuca”.

„Oaia Primordială” le-a pregătit celor mici un atelier în cadrul căruia vor învăța tehnicile de împâslire a lânii Merinos, vor confecționa broșe colorate, mărgele și biluțe.

„Enjoy the art by Măriuca” îi așteaptă pe cei mici să se bucure de artă în cadrul workshop-ului „Enjoy the ART” și să realizeze obiecte din polistiren cu specific pascal, pe care le vor colora cu vopsea acrilică și le vor transforma în cele mai creative obiecte de decor.

Costul de participare la ateliere este de 5 lei/copil.

Mai multe detalii despre evenimente sunt disponibile pe www.ploiestishoppingcity.ro sau pe Facebook, www.facebook.com/PloiestiShoppingCity.