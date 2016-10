SC Hale si Piete SA Ploiesti organizeaza o noua editie a Targului de Toamna

Evenimentul are loc in incinta Parcului Toma Socolescu, de langa Halele Centrale. Deschiderea a avut loc joi, 06 octombrie 2016, de la ora 10:00.

Targul de Toamna, care a devenit traditie in municipiul Ploiesti, ofera posibilitatea achizitionarii produselor de sezon la preturi mai mici, precum si ocazia de a petrece momente de relaxare in acorduri de muzica populara si diverse preparate culinare (pastrama, must si vin din podgoriile prahovene si nu numai).

Vor fi amenajate locatii pentru expunerea si comercializarea legumelor si fructelor, florilor de sezon, produselor apicole, produselor de panificatie si patiserie, mustului, vinului, tuicii si dulceturilor.