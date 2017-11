Scandal diplomatic intre Romania si SUA? Multi politicieni, nemultumiti de tonul folosit la Washington

După apariția în presă, a unui mesaj formulat de Departamentul de Stat al SUA și adresat Parlamentului României, mai mulți politicieni de la București și-au exprimat nemulțumirea față de tonul folosit.

„Statele Unite remarcă cu îngrijorare că Parlamentul României discută o legislaţie care ar putea submina lupta anticorupţie şi ar putea slăbi independenţa sistemului judiciar din România”, se arată într-o declaraţie de presă intitulată „România – propuneri care afectează independenţa sistemului judiciar”, aparţinând lui Heather Nauert, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

„Cerem Parlamentului României să respingă propunerile care slăbesc statul de drept şi pun în pericol lupta împotriva corupţiei”, se arată în finalul declaraţiei.

Cuvântul „cerem” pare să fi deranjat puternic politicienii de la București. Și mai curios este faptul că nu doar cei de la PSD sunt nemulțumiți, ci și din opoziție.

Fostul ministru al Justiţiei, liberalul Cătălin Predoiu, a declarat luni, referindu-se la criticile Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile Justiţiei, că nu poate accepta tonul pe care Departamentul de Stat vorbeşte României.

„Eu am sprijinit şi sprijin cu fapte administrative şi politice independenţa Justiţiei şi parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA. Lupta cu PSD pentru independenţa Justiţiei nu e uşoară şi orice sprijin e binevenit. Dar nu pot să accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeşte României”, scrie el, într-o postare pe Facebook.

El afirmă că România este, poate, cel mai fidel aliat al SUA în regiune şi cel mai apropiat partener în teatrele de război, pentru democraţie şi valorile nord-atlantice.

„Măcar pentru acest motive ar trebui să se discute pe un alt ton cu România, orice probleme, indiferent cât de delicate. Nu e sigur cât de inspirată şi eficientă este această mişcare din punct de vedere tactic, ce ar putea alimenta un curent anti-american şi naţionalist, care poate fi manipulat de Rusia”, afirmă Predoiu.

Ministrul Muncii Olguţa Vasilescu a comentat luni seară, la Antena 3, criticile Departamentului de Stat al SUA faţă de legile Justiţiei, afirmând că în Constituţie scrie că România este stat suveran şi că Parlamentul este ales pentru a face legi, ea afirmând că ar fi interesant ca partenerii americani să spună care articol din legile Justiţiei deranjează.

„Poate fi interesant care articol din legile Justiţiei deranjează”, a spus Vasilescu după ce a făcut trimitere la prevederea constituţională referitoare la faptul că România este stat suveran.

Ea precizat că dacă partenerilor americani li se pare că în legile Justiţiei există un articol care afectează independenţa sistemului judiciar, „ar fi bine să îl indice pe acesta”.

Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a fost și mai vehement, dar poziția acestuia nu miră pe nimeni.

„Este un comunicat extrem de bizar, care încalcă toate uzanţele diplomatice dintre state. Nu are niciun fel de utilitate de interes public, este ilogic sub aspectul construcţiei, este incoerent şi profund ofensator pentru România. Faptul că Departamentul de Stat îşi permite să ceară ceva, orice, României, este ofensator. Cred că preşedintele României ar trebui să transmită urgent instrucţiuni amabsadorului României la Washington. Cine îşi asuma acest comunicat din partea Guvernului SUA? Nu cred că este vreun român întreg la cap care să spună că e încântat de americani după acest comunicat. Mai întâi s-a pronunţat Klemm, apoi Cabinetul purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA. Lucrurile sunt bizare şi trebuie tratate ca atare. România nu are angajamente de slugărnicie. Nu avem de dat extemporale“, a spus Nicolae.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat marți că Departamentul de Stat al SUA „se exprimă cum și cât i se permite”, adăugând că Parlamentul nu poate fi împiedicat să legifereze.

„Cu privire la comunicatul Departamentului de Stat. Departamentul de Stat al Statelor Unite se exprimă cum și cât i se permite. Am citit și eu comunicatul și găsesc două direcții de exprimare. Prima ipoteză, prima parte când se exprimă îngrijorarea cu privire la legislația care ar putea submina lupta împotriva corupției, ar putea slăbi independența judiciară a României. Aici, evident, comunicatul se referă la întreaga legislație, deci la pachetul de legi care se vrea a modifica Legile Justiției, pachet de legi care se află în procedură parlamentară la comisia specială. Prin urmare, Parlamentul sigur nu poate fi împiedicat să legifereze, pentru că asta este misiunea, competența exclusivă pe care o are de la Constituție. A doua ipoteză a comunicatului de presă, de data aceasta în lectura mea, nu se mai referă la tot pachetul de legi, ci se referă doar la anumite propuneri legislative de natură să slăbească statul de drept, să pună în pericol lupta împotriva corupției”, a declarat Toader, la Ministerul Justiției.

Preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, Călin Popescu Tăriceanu şi Liviu Dragnea, au dat publicităţii un comunicat în care susţin că ”Parlamentul României a luat act cu neplăcută surprindere de comunicatul emis în data de 27 noiembrie 2017 de către Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justiţiei”.

”Dorim să subliniem că, în orice discuţie cu partenerii noştri trebuie să plecăm de la un principiu constituţional fundamental, acelaşi în SUA şi în România, potrivit căruia dezbaterile, deciziile şi voturile din Parlament se desfăşoară în numele suveranităţii poporului şi nu pot face obiectul niciunei forme de presiune. Statele Unite ale Americii trebuie să aibă încredere în Parlamentul României care urmăreşte să consolideze independenţa sistemului judiciar şi eliminarea influenţelor politice în funcţionarea justiţiei”, au declarat Tăriceanu şi Dragnea.