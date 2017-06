Scandal mare in Primaria Ploiesti. Directorul economic, acuzat ca blocheaza activitatea, se simte amenintat

Directorul Direcției Economice, Nicoleta Crăciunoiu (foto), este acuzată că a dat mai multe avize negative la controlul financiar preventiv și că prin aceasta a blocat activitatea Primăriei Ploiești. Printr-un comunicat de presă, se menționează că, joi 10 martie, a fost convocat Consiliul Local, într-o ședință de lucru, „pentru găsirea unor soluții de deblocare a acestor situații tensionate”.

Contactată telefonic de max-media.ro, Nicoleta Crăciunoiu susține că și astăzi a participat la o ședință de o oră, în care practic a fost acuzată de aceleași lucruri.

„Nu știam de acest comunicat și vă mulțumesc că m-ați anunțat. Nu vă pot spune acum tot ce mi se întâmplă, dar nu voi da în continuare viza CFPP indiferent că sunt amenințată sau șantajată. O să vă explic mâine totul, pentru că trebuie să mă apăr, e dreptul meu.”, a declarat Nicoleta Crăciunoiu pentru max-media.ro

Vă reamintim că, tot din cauza unei vize CFPP pe care directorul Direcției Economice a refuzat să i-o dea, fostul primar Iulian Băescu a fost acuzat de procurorii DNA Ploiești și trimis în judecată în dosarul privind finanțarea FC Petrolul.

IATĂ COMUNICATUL PRIMĂRIEI PLOIEȘTI:

„Viceprimarul cu atributii de primar, domnul Cristian Mihai Ganea, a chemat directorii din primarie si din institutiile subordonate Consiliului Local pentru a debloca situatiile create prin neplata unor facturi catre unii operatori economici.

Astfel, au fost discutate contractul cu Coral, contractul cu Apa Nova, acordul cadru cu Industrie Mica , contractul cu STS, platile catre constructorii care lucreaza la proiectele cu finantare europeana, dar si situatia personalului pentru mentenata in scoli detasati la SGU.

In momentul de fata suntem in situatia in care societatea care se ocupa de deratizare şi dezinsectie in municipiul Ploiesti sa nu-si mai poata desfasura activitatea din cauza unor aspecte semnalate de conducerea directiei economice. Acest lucru poate pune in pericol sanatatea populatiei, avand in vedere sezonul de primavara care va aduce inmultirea tantarilor, a capuselor si a rozatoarelor.

De asemenea, din cauza unor aspecte semnalate de directia economica, care nu a acordat viza CFPP, nu se pot reliza lucrări de marcaje in Ploiesti si nu se poate asigura serviciul de mentenanta al sistemului de semaforizare.

Fara aceasta viza, ordonatorul principal de credite, primarul in speta viceprimarul cu atributii de primar, nu poate semna facturile sau le poate semna pe propria raspundere cu eventuale implicatii penale.

Prin urmare, viceprimarul cu atributii de primar, domnul Cristian Mihai Ganea, a convocat membrii Consiliului Local intr-o sedinta de lucru maine, ora 13.00, la sediul primariei, pentru gasirea unor solutii de deblocare a acestor situatii tensionate.”