UPDATE: Sindicatul „Scoala Prahovei” cere autoritatilor sa amane redeschiderea cursurilor in unitatile de invatamant

UPDATE: „Inspectoratul Școlar Județean Prahova anunță că în județul Prahova cursurile se vor relua normal, începând cu ziua de luni, 9 ianuarie 2017, în toate unitățile școlare din județ. În situația în care părinții decid să nu-și trimită copiii la școală sau la grădiniță, ei vor putea solicita conducerii unității de învățământ motivarea absențelor înregistrate în catalog.”

COMUNICAT

Sindicatul ” Scoala Prahovei ” solicita autoritatilor judetene, in speta Prefecturii Prahova si Inspectoratului Scolar Judetean, sa analizeze, in perspectiva prognozei meteo, posibilitatea suspendarii cursurilor in unitatile de invatamand din Prahova, pentru urmatoarele 2-3 zile.

Multi directori solicita acest lucru, alaturi de parinti.

Scolile sunt neincalzite dupa vacanta, deplasarea elevilor spre unitatile de invatamant se face in conditii de ger extrem, riscul de accidente si de imbolnavire, mai ales pentru prescolari si elevii din invatamantul primar fiind foarte ridicat.



Materia poate fi recuperata, pana la sfarsitul anului scolar, printr-un program stabilit de fiecare unitate de invatamant in parte.