Spitalul de Pediatrie Ploiesti anunta incheierea unui contract de sponsorizare cu Timken Foundation of Canton

COMUNICAT

<<Contractul de sponsorizare este in valoare de 350.000 de dolari si are ca obiectiv “ Extindere laborator radiologie si imagistica medicala”, termenul de finalizare fiind trimestrul IV al anului 2017.

Am solicitat si obtinut aceasta sponsorizare, deoarece dorim achizitionarea unui Computer Tomograf, in scopul unei diagnosticari cat mai corecte a micilor nostri pacienti, precum si in vederea completarii spectrului de servicii medicale pe care la oferim.

Pentru montarea si functionarea unui astfel de aparat radiologic este necesara alocarea unui spatiu care sa indeplineasca anumite particularitati, iar Fundatia Timken Romania a avut amabilitatea si disponibilitatea de a ne oferi suma de bani necesara amenajarii unui astfel de spatiu.

Multumim Timken Foundation of Canton pentru sprijinul pe care il acorda, din nou, comunitatii locale si dorim sa asiguram ca toata suma oferita va fi cheltuita in conditii de maxima transparenta si eficienta, pentru a ne atinge obiectivul comun, acela de a imbunatati sanatatea copiilor nostri.>>

Manager,

Dr. Catalin Visean