Teodor Melescanu, senator de Prahova, audiat ca martor intr-un dosar privind scurgeri de informatii

Fostul șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), Teodor Meleșcanu, este audiat miercuri dimineață, ca martor, într-un dosar privind scurgeri de informații din dosare penale.

Este vorba despre dosarul în care Horea Uioreanu – fost președinte al CJ Cluj – este acuzat de faptul că a dat unei persoane informații nedestinate publicității, iar aceste informații ar fi fost obținute chiar de la fostul director al SIE, Teodor Meleșcanu.

De aceea, judecătorii au cerut să-l audieze pe Meleșcanu ca martor în acest dosar, pentru a vedea dacă aceste acuzații sunt susținute sau nu de o eventuală mărturie a fostului șef SIE.

„Nu am dat declaraţii în dosar, e prima dată. Sunt martor solicitat de avocatul domnului Uioreanu. Am vorbit la telefon (cu Horia Uioreanu -n.r.), suntem colegi de partid, ne cunoaştem de 20 de ani. (…) I-am recomandat să îşi ia un avocat bun pentru că situaţia este destul de dificilă. Nu am avut ce informaţii să îi dau. De unde?”, a declarat, la intrarea în sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fostul director al Serviciului de Informaţii Externe, Teodor Meleşcanu.

Întrebat dacă Horia Uioreanu i-a cerut vreodată să angajeze pe cineva la Serviciul de Informaţii Externe, Meleşcanu a răspuns : „Niciodată. Chiar dacă cerea, nu avea nicio importanţă”.

Audierea fostului șef al SIE vine după ce la dosarul cauzei au fost depuse niște interceptări ambientale, în care Horea Uioreanu vorbea cu o persoană căreia îi spunea că ar fi obținut niște informații chiar de la Teodor Meleșcanu.

De asemenea, aceeași persoană a vorbit și despre o eventuală angajare a unei persoane la Serviciul de Informații Externe.

Acum, Teodor Meleșcanu trebuie să spună dacă sunt sau nu adevărate aceste informații.

Recent, acesta a candidat pe lista ALDE Prahova pentru Senat, pe locul întâi, și a obținut un nou mandat, prin redistribuire.