Trei politisti din Prahova, acuzati de luare de mita, au primit inchisoare cu suspendare. Procurorii pot face apel

Trei agenți de poliție, care lucrau la Bușteni și, respectiv Filipeștii de Pădure, au fost condamnați la închisoare cu suspendare, de către magistrații Tribunalului Prahova. Deciziile nu sunt definitive și pot fi atacate cu recurs.

Este vorba de polițiști acuzați de luare de mită și fals intelectual.

Agenti de politie din Prahova, suspectati de luare de mita, abuz in functie, trafic de influenta (UPDATE)

VEZI DECIZIILE MAGISTRAȚILOR

Solutia pe scurt: Condamnă inculpatul Vişan Vasile, trimis în judecată prin rechizitoriul 815/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 289 alin. 1 C.pen. şi la art. 7 lit. c din Lg. 78/2000 cu aplic art. 75 pct. 2 lit. b C.p.(faptă din data de 07.12.2015) Condamnă inculpatul Vişan Vasile la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită prevăzută art. 289 alin. 1 C.pen. raportat Ia art. 7 it. c din Lg. 78/2000 cu aplic art. 75 pct. 2 lit. b C.p (faptă din data de 22.02.2016) Condamnă inculpatul Vişan Vasile la pedeapsa de un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 321 C.pen. cu aplic art. 75 pct. 2 lit. b C.p (faptă din data de 22.02.2016) În baza art. 38 alin.1 Cod penal, 39 alin.1 lit. b Cod penal, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare , la care se va adăuga un spor de o treime din cealelalte pedepse stabilite, rezultând în final o pedeapsă de 3(trei) ani închisoare şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa funcţia publică, ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit infracţiunea pe o perioadă de un an. Condamnă inculpatul Vişan Ion, trimis în judecată prin rechizitoriul 815/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin, 1 C.pen. raportat la art. 7 lit. c din Lg. 78/2000 cu aplic art. 75 pct. 2 lit. b C.p ( faptă din 07.12.2015 ) Condamnă inculpatul Vişan Ion la pedeapsa de 9 luni închisoare săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 321 C.pen. cu aplic art. 75 pct. 2 lit. b C.p.( faptă din 07.12.2015 ) În baza art. 38 alin.1 Cod penal, 39 alin.1 lit. b Cod penal, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare , la care se va adăuga un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, rezultând în final o pedeapsă de 2(doi) ani şi 3(trei) luni închisoare şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa funcţia publică, ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit infracţiunea pe o perioadă de un an. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani pentru inculpatul Vişan Vasile şi un termen de supraveghere de 2 ani şi 3 luni pentru inculpatul Vişan Ion conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpaţii ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpaţilor să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art.93 alin.3 C.pen., urmează ca inculpaţii să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de câte 60 de zile în cadrul SC Serviciul de Gospodărire Urbană Ploieşti, respectiv Administraţia Parcului Memorial Constantin Stere. În baza art. 91 alin.4 Cod penal, atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere, a săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În temeiul art. 290 al. 5 C.p. dispune confiscarea de la inculpaţi a sumelor, respectiv de la inculpatul Vişan Vasile a sumei de 295 lei iar de la inculpatul Vişan Ion a sumei de 200 lei sumă ce a fost oferite în momentul săvârşirii infracţiunilor În conformitate cu art. 299 al 1 C.p.p. revocă măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Vişan Vasile şi Vişan Ion .Executorie în ceea ce priveşte măsura controlului judiciar. Desfiinţează procesele verbale seria PPHX nr. 009789 DIN 26.10.2015, seria PPHX nr. din 07.12.2015 şi seria PPHX nr. 049972 din22.02.2016. Obligă inculpaţii la câte 2500lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 3500 lei reprezintă cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.12.2016.

Document: Hotarâre 564/2016 16.12.2016

Solutia pe scurt: Condamnă inculpatul Tudose Vasile Viorel, după cum urmează: -în baza art. 289 alin. 1 C.pen. raportat la art. 7 lit. c din Lg. 78/2000,cu aplicarea art. 374 alin.4 Cod procedură penală, art. 396 alin.10 Cod procedură penală, art. 75 alin.2. cod penal si art. 76 alin.1. cod penal, infracţiune de luare de mită , faptă din data de 27.04.2015 la pedeapsa de 1 (un ) an, 9(nouă ) luni si 10 (zece ) zile închisoare. Conform art. 67 alin.2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 66 lit.a,b şi g Cod penal ( dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) pentru o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. – în baza art. 321 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 374 alin.4 Cod procedură penală, art. 396 alin.10 Cod procedură penală infracţiune de fals intelectual, faptă din 27.04.-2015, la pedeapsa de : 8(opt) luni închisoare. – în baza art. 336 alin.1. cod penal cu aplicarea art. art. 374 alin.4 Cod procedură penală, art. 396 alin.10 Cod procedură penală, infracţiune de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, faptă din data de 27.04.2016, la 8 (opt) luni închisoare. Conform art. 38 alin.1 Cod procedură penală şi art. 39 alin.1 lit. b Cod procedură penală aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 1(un) an , 9 (nouă) lunin si 10 (zece) zile închisoare, la care se aplică un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, astfel că în final inculpatul va executa pedeapsa de : 2(doi) ani şi 2(două) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a,b şi g Cod penal pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe . Potrivit art. 65 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art. 66 lit.a,b şi g Cod penal ( dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Scolii Speciale Filipeştii de Târg sau Primăriei comunei Filipeştii de Târg, judeţul Prahova pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin.4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere, a neexecutării obligaţiilor stabilite, sau a săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art. 72 cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii , respectiv 4.02.2016 şi durata arestuluui la domiciliu de la 11.05.2016 la 13 octombrie 2016, inclusiv. Dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate, respectiv procesul verbal de contravenţie seria CP nr.8606030 din data de 27.04.2015 . Conform art. 289 alin.3 Cod penal dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 100 lei. Obligă inculpatul la 3000 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 decembrie 2016.

Document: Hotarâre 563/2016 15.12.2016