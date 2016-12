Ultimul Craciun al lui Emanoil Savin, sarbatorit in calitate de primar al orasului Busteni (FOTO)

De Crăciun, atât localnicii, cât turiştii aflaţi în staţiunea de la poalele Caraimanului au avut parte de multe surprize oferite de Primăria oraşului Bușteni. Cunoscuta actriţă Medeea Marinescu a urcat pe scena Centrului Cultural “Aurel Stroe”, de această dată în postura de solist vocal, în cadrul concertului “Christmas Jazz”, alături de actorul Marius Manole şi “Grand Orchestra”, condusă de Emy Drăgoi.

Sala de spectacole a Centrului Cultural „Aurel Stroe” a devenit neîncăpătoare pentru publicul iubitor de muzică de calitate venit să vadă prestaţia Medeei Marinescu şi a Grand Orchestra. Şi într-adevăr, interpretarea de excepţie a acestora a făcut ca la încheierea spectacolului minute în şir sala să vuiască de ropote de aplauze.

Emanoil Savin a felicitat-o cu acest prilej pe Medeea Marinescu, care este şi “cetăţean de onoare al oraşului Buşteni”, şi i-a oferit un frumos buchet de trandafiri roşii.

Tot în Ajunul Crăciunului, la Buşteni au fost punctate rând pe rând obiceiurile tradiţionale la români. Potrivit tradiţiei, în curtea Hotelului Alexandros a fost tăiat porcul, a fost pârlit şi curăţat bine, cei prezenţi înfruptându-se din şoricul fraged, aşa cum este obiceiul. Nu a lipsit focul de tabără, iar surpriza serii a fost apariţia cetei de ursari din Comăneşti.

“În fiecare an respectăm tradiţia, românii au început să aprecieze acest lucru şi, de la an la an, vin în număr tot mai mare la Buşteni. Le doresc tuturor românilor un Crăciun liniştit şi un An Nou prosper! La mulţi ani!”, a spus Emanoil Savin.

Vă reamintim că, pe 11 decembrie, Savin a câștigat un mandat de senator pe lista PSD Prahova. Urmează ca în stațiune să se organizeze alegeri anticipate, probabil după 31 martie 2017.



Adriana Vâjeu