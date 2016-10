Un angajat al SGU Ploiesti a primit aproape 2 ani de inchisoare cu executare, pentru o mita de 100 lei

Magistrații de la Tribunalul Prahova s-au dovedit intrasingenți cu un angajat al SGU Ploiești, care a fost prins după ce a luat 100 de lei mită ca să nu-i dea amendă unui șofer contravenient, căruia i se blocase roata autoturismului. Inculpatul mai avea, însă, o sentință penală mai veche. Hotărârea de astăzi nu este finală și poate fi atacată cu apel.



Bărbatul a primit o condamnare la închisoare cu executare, de 1 an și 11 luni.

De asemenea, timp de 2 ani nu mai poate exercita profesia pe care o avea la data comiterii infracțiunii.

În fapt, angajatul SGU Ploiești avea o condamnare mai veche, la închisoare cu suspendare, urmare a unui dosar penal pentru consum de alcool la volan. Din acest motiv, instanța a revocat suspendarea executării acelei pedepse, așa că, dacă nu va câștiga la apel, bărbatul va ajunge după gratii.

Iată hotărârea:

<<Tip solutie: Condamnare Solutia pe scurt: Condamnă inculpatul VOICEA GABRIEL, cetăţean român, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, fapta prevăzuta de art. 289 at 1 Cp. ref. la art. 41 al. 1 Cp. cu aplic. 396 al 10 C.p.p. şi art. 375 C.p.p. cu aplic. art. 75 al. 2 lit. b C.p. şi art 76 al.1 C.p. fapta din 03.12.2015, la pedeapsa de 8 luni închisoare şi 2 ani interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta. În baza art. 96 al. 4 şi 5 C.p. revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilită prin s.p. 1827 din 06.06.2014 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în ds. nr. 2706/281/2014 definitivă prin d.p. 1004 / 21.10.2014 a Curţii de Apel Ploieşti şi dispune executarea pedeapsei de un an şi 3 luni la care, în conformitate cu art. 43 al. 1 C.p. , se va adăuga şi pedeapsa aplicată prin prezenta, urmând ca, în final, inculpatul să execute pedeapsa de un an şi 11 luni închisoare şi 2 ani interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta. În baza art. 65 alin.1 rap. la art. 66 alin.1 lit. a,b Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 289 al. 3 C.p. confiscă de la inculpat suma de 100 lei, bani primiţi de inculpatul Voicea Gabriel de la inculpatul Minea Constantin Daniel. Obligă inculpatul la 700 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 500 lei reprezintă cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.10.2016. Document: Hotarâre 476/2016 25.10.2016>>

CITEȘTE ȘI: Un angajat al SGU Ploiesti ar fi luat mita de la un contravenient, ca sa nu-i taie amenda