Prahova: Un antreprenor s-a ales cu o decizie favorabila din partea magistratilor si multumeste presei pentru acest lucru

Marius Țapu – acționar majoritar la firma SC Arge Com Impex SRL – crede că presa locală a contribuit la un verdict favorabil în justiție, publicându-i o scrisoare în care se plângea despre dificultățile întâmpinate cu o balastieră. Decizia, însă, le aparține magistraților de la Curtea de Apel Ploiești.

Aceștia i-au dat dreptate omului de afaceri, salvându-i practic firma.

CITEȘTE ȘI: Un antreprenor din Prahova a trimis o scrisoare deschisa Curtii de Apel Ploiesti. Vezi ce anume l-a determinat sa faca asta

Scrisoare deschisă

„Vă mulțumesc tuturor celor care ați ales să fiți alături de mine prin retransmiterea scrisorii deschise.

După patru ani în care am trecut prin toate frustrările pe care ți le poate cauza sentimentul că ți se întâmplă o nedreptate și nu poți să faci nimic să schimbi ceva, aproape că nu am mai avut putere să mă bucur de sentința pe care am primit-o ieri. În toată această perioadă am înțeles mai bine cum funcționăm instituțional ca țară, cât de greu ne este ca să ne asumăm răspunderea și să avem curajul să recunoastem că am greșit. Este mai ușor să “pasăm” responsabilitatea.

Ei bine, după o lungă săptămână de asteptare, a venit și ziua în care instanța s-a pronunțat definitiv și irevocabil pe cazul meu, caz adus la cunoștința tuturor prin scrisoarea deschisă pe care am făcut-o publică la data de 7 noiembrie 2016.

Instanța Curții de Apel Ploiești care mi-a judecat cazul, a dat ieri o soluție favorabilă companiei pe care o detin. Le mulțumesc judecătorilor care s-au aplecat asupra probelor de la dosar și vreau să cred cu tărie că decizia instanței de judecată ar fi fost aceeași și fără să fi formulat scrisoarea deschisă. Am vrut să cred și am crezut că justiția va judeca drept, și așa a fost! Datorită acestei sentințe, cei aproape 100 de angajați vor putea încasa salarii în continuare, iar eu voi avea energia de a dezvolta în continuare activitatea antreprenorială cu această companie.

Mulțumesc presei locale în special care, prin preluarea și distribuirea dezinteresată a scrisorii mele deschise, mi-a produs o surpriză extrem de plăcută. Trăiesc un sentiment de speranță în ceea ce privește comunitatea din care facem parte și pentru care fiecare, în felul său, încercăm să aducem plusvaloare.

Dacă vreți, aceasta a fost marea mea descoperire: că există o comunitate care poate reacționa corect în fața unei nedreptăți.”

Cu stimă și respect,

Același antreprenor idealist

Marius Țapu