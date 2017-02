Un drum judetean din Prahova arata mai rau ca in Afganistan, chiar daca a fost asfaltat de 2 ori (VIDEO)

Un cititor ne-a trimis pe adresa redacției imagini cu DJ 102 D, din Prahova, care arată înfiorător de rău pe o porțiune de 15 km. Practic, drumul județean pare să fi fost găurit în această iarnă, la fel ca în Afganistan.

DJ 102 D face legătura pe traseul DN 1D – Sălciile – Boldeşti – Grădiştea – Baba Ana – DN 1B (Mizil).

Iată ce spune cititorul max-media.ro:

„Drum care in acte apare asfaltat de 2 ori. Pe o portiune de 15 km poti intalni cratere de dimensiuni variate… Dacă ai o masina de dimensiuni mici, roti mici, garda joasa, ai toate sansele sa pici cu tot cu masina in gropile alea… Acum cateva saptamani nu stiu cine a avut o idee nemaipomenit de „stralucita” de a acoperi craterele cu pietris… Pietris care a sarit din gropi pana la urma, a spart parbrize, a ciobit vopseaua de pe masini si la scurt timp craterele au iesit din nou la lumina. Jante strambe, directie afectata, consum ridicat la combustibil, risc de accidente, sa conduci noaptea pe drumul asta dupa o ploaie… si sa nu stii unde sunt Marele Canion si prietenii sai… risti sa iti rupi roata si sa faci o pană de mai mare „dragul”. Le doresc multă „sănătate” celor responsabili de drumul ăla, drum care nu a rezistat mai mult de o vară. Partea frumoasă e ca drumul asta apare asfaltat in acte de 2 ori „.