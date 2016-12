Un fost director din Primaria Ploiesti a primit un an si opt luni de inchisoare, dar nu va sta in spatele gratiilor

Judecătoria Buzău, instanța la care dosarul a fost strămutat la cererea inculpatei, a condamnat-o pe Mihaela Iamandi, fost director al Direcţiei Tehnic Investiţii, din cadrul Primăriei Ploieşti, la un an și opt luni de închisoare cu suspendare, pentru conflict de interese. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată până pe 30 decembrie.



Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, fostul director va fi obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţii și să plătească 1700 de lei, cheltuieli judiciare.

Iamandi a fost trimisă în judecată în septembrie 2015, de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

CITEȘTE ȘI: Director din Primaria Ploiesti, trimis in judecata pentru conflict de interese

VEZI DECIZIA:

„Solutia pe scurt: În baza art. 396 alin. (1), (4) C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen. stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatei Iamandi Mihaela Irina si pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie publica pe o perioada de 2 ani pentru savarsirea infractiunii de conflict de interese prev de disp. art 301 C. pen cu aplicarea 5 c. pen si art 396 alin. 10 C. proc. pen. În baza art. 396 alin. (1), (4) C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen. stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatei Iamandi Mihaela Irina si pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie publica pe o perioada de 2 ani pentru savarsirea infractiunii de conflict de interese prev de disp. art 301 C. pen cu aplicarea art 5 C. pen si art 396 alin. 10 C. proc. pen. În baza art. 396 alin. (1), (4) C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen. stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatei Iamandi Mihaela Irina si pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie publica pe o perioada de 2 ani pentru savarsirea infractiunii de conflict de interese prev de disp. art 301 C. pen cu aplicarea art 5 C. pen si art 396 alin. 10 C. proc. pen. In baza disp art 38 – 39 alin.1 lit b C. pen stabileste pedeapsa de 1 an inchisoare pe care o sporeste cu 8 luni, urmand ca inculpatei sa-i fie aplicata o pedeapsa finala de 1 an si 8 luni inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie publica pe o perioada de 2 ani . In baza disp. art 65 C. pen cu referire la disp. art 66 C. pen aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a ocupa o functie publica. În baza art. 83 alin. (1), (3) C. pen. amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe langa Tribunalul Prahova, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune. În baza art. 85 alin. (2) C. pen. impune inculpatei să execute următoarele obligaţii: – să presteze 60 de zile de munca in folosul comunitatii in cadrul Primariei mun Ploiesti jud. Buzau – În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpata la plata sumei de 1700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”