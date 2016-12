Un fost politist, din Campina, are nevoie de ajutorul nostru pentru a spera la supravietuire

Drama unui campinean, Ionut Alexandru Spirchez…și „durerea bucuriei de a trai”. O poveste în care ne putem regăsi cu toții, chiar dacă în feluri diferite.

Se numeşte Ionuţ Alexandru Spirchez şi este un câmpinean în vârstă de 43 de ani care ar fi avut toată viaţa înainte.

O viaţă frumoasă, curată, liniştită, cu o familie pentru care el este totul, cu prieteni adevăraţi care încearcă, atât cât pot, să îi umple inima de speranţă.

Cu doi copii care nu au puterea de a înţelege de ce tata suferă aşa mult şi de ce i-a dispărut bucuria din privire.

Dar cum să spui propriilor copii că boala necruţătoare te loveşte, fără să ţină cont de nimic, nici măcar de visele mai mici sau mai mari pe care le ai… Te loveşte şi resimţi atunci durerea totală. Cea fizică, insuportabilă de multe ori, şi cea psihică produsă de deznădejde, de frică , de neputinţă, de revoltă…

Povestea lui SANDY, aşa cum îi spun apropiaţii, a început în 2010, când a primit un diagnostic crunt: limfom Hodgkin. Cancer LIMFATIC, pe scurt. De atunci, lumea lui a început să se prăbuşească. Au urmat luni întregi de chimioterapie şi radioterapie, luni în care a stat izolat pe un pat de spital.

A făcut un transplant cu celule stem în 2012 şi lucrurile păreau să reintre pe un făgaş normal.

Numai că, în urmă cu o lună şi jumătate, câmpineanul a ajuns din nou pe mâna medicilor. Diagnosticul a fost unul care l-a zguduit pentru a doua oară.

A înţeles atunci cât de fragilă este viaţa unui om şi cât de important este să îţi aperi şi să îţi protejezi cel mai important dar pe care ţi-l dă Dumnezeu: sănătatea.

Leucemie acută mieloblastică a fost verdictul doctorilor.”Boala sângelui alb”. O boală cumplită, care te macină, care te deteriorează din toate punctele de vedere. Sandy nu a încetat, însă, să spere.

Zeci de oameni, din Câmpina, din capitală, au donat sânge pentru el în cadrul unei campanii promovate pe facebook.

Sotia Mihaela Spirchez, i-a fost mereu alături, din rezerva de unde îşi ajuta soţul, plecând direct la pacienţii care o aşteptau la Câmpina şi pe care trebuia să îi trateze, fiind medic de familie, dincolo de durerea care o măcina şi o macină cumplit

După echilibrarea psihică şi fizică, pentru Sandy a început cura cu citostatice… La o săptămână, însă, apar puseele de temperatură, în ciuda tratamentului cu antibiotice. I se pune un nou diagnostic: pneumonie , care în curs de două săptămâni se transformă în abces pulmonar. Pentru asta e nevoie de intervenţie chirurgicală care să limiteze infecţia şi totul trebuie asociat cu medicaţia antifungică. Mai exact, tratamentul cu amfotericină, un medicament pe cât de toxic, pe atât de costisitor. Însă, singurul care poate stopa această infecţie. Câmpineanul are acum tratament pentru 7 zile, însă, cura presupune minimum 6 săptămâni.

Are nevoie acum de 10.000 de euro, bani care pot face diferenţa între viaţă şi moarte în cazul lui…Doar după ce va scăpa de această infecţie care îi distruge plămânii, poate intra în programul de transplant cu celule stem, pentru a învinge lupta cu cancerul. Pâna atunci, suferinţa omului este cumplită…

Dintr-un bărbat care a lucrat în cadrul poliţiei, un om care ştia să zâmbească , să îşi trăiască viaţa din plin, să viseze, să îşi facă planuri de viitor…a rămas un om speriat, un om care îndură nişte dureri cumplite, un om care nu îşi mai poate îmbrăţişa propriii copii şi pentru care ieşitul din casă poate fi o experienţă fatidică, dat fiind faptul că sistemul său imunitar este la pământ.

Acum, închipuiţi-vă că astăzi sunteţi bine, sănătoşi, în putere, iar mâine, efectiv mâine, totul se năruie… Că trebuie să învăţaţi să trăiţi cu o boală perfidă şi înfricoşătoare, pentru ca, mai apoi, să găsiţi în interior puterea pentru a o învinge. Şi asta se poate întâmpla oricui, mie, ţie, celor dragi nouă. Şi, din păcate, de-abia atunci înţelegem cât de subţire este firul ce desparte binele de azi de răul de mâine, sănătatea de suferinţă, viaţa de moarte. Şi cât de importanţi sunt oamenii de lângă noi, cât de importantă este solidaritatea lor, pentru ca acest fir să nu se rupă.

Ionuţ Alexandru Spirchez a înteles asta la cel mai brutal mod când avea abia 30 de ani.De atunci, pentru el viaţa înseamnă….lupta pentru supravieţuire.

Depinde de noi toţi, de fiecare în parte, ca acest om să iasă învingător din această luptă. Dar până atunci, mai are multe bătălii de dus.

Toţi cei care vor să îl ajute pe câmpineanul greu încercat de boală pot dona:

cont RON/LEI deschis pe numele Ionuţ Alexandru Spirchez : RO15 RZBR 0000 0600 1450 1914 banca RAIFFEISEN BANK sucursala Campina

CONT EURO: RO46 RZBR 0000 0600 1908 2084

Are nevoie urgent de 10.000 de euro, bani care pot face diferenţa între viaţă şi moarte în cazul lui…

Orice sumă va face, în cazul lui, diferenţa dintre viaţă şi moarte! El poate fi fericit că mai are câţiva ani de trăit… Un an în plus e ceva, şi o oră e ceva… Fiindcă, odată cu această boală cumplită, a învăţat să preţuiască altfel timpul. Şi să îşi dea seama că cel mai bogat om e omul sănătos.. doar că mulţi nu ne dăm seama decât prea târziu de asta!

TEXT si FOTO: Dan Stefanescu