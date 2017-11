Un investitor belgian, care a creat un parc industrial in Prahova, condamnat la inchisoare cu suspendare. Decizia a fost contestata

Lokere Ivan Filip, cetăţean belgian, administratorul Allianso Group, dezvoltatorul Ploieşti West Park (aflat pe raza comunei Ariceștii Rahtivani, lângă Ploiești), unul dintre cele mai mari parcuri industriale din sud-estul Europei, a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală, de Tribunalul Prahova. Decizia nu este definitivă și a fost deja atacată la Curtea de Apel Ploiești.

Afaceristul belgian a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare şi doi ani interzicerea unor drepturi. Aceeaşi instanţă a hotărât să-l achite pe administratorul Allianso Group pentru infracţiunile de spălare de bani şi folosire cu rea – credinţă a creditului societăţii.

Prejudiciul în dosarul de evaziune fiscală a fost recuperat, astfel că suma de jumătate de milion de euro reținută drept cauțiune de procurori a fost restituită inculpatului.

Ivan Lokere Filip, administratorul Allianso Group, a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti în data de 25 noiembrie 2015, sub acuzaţiile de spălare de bani, evaziune fiscală şi folosire cu rea credinţă a creditului societăţii.

Soluția pe scurt: „Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor, este legea veche motiv pentru care instanţa va face aplicarea art 5 Cp , la toate infracţiunile. În baza art 386 Cpp , admite în parte cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL, în sensul că , schimbă încadrarea juridică a infracţiunii art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art 35 Cp , în doua infracţiuni , respectiv art 9 alin 1 lit c din legea nr 241/2005, cu aplicarea art 5 Cp, şi art 9 alin 1 lit c şi alin 3 din legea nr 241/2005, cu aplicarea art 41 alin 2 şi art 5 Cp . Condamnă pe inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev de art 9 alin 1 lit c din legea nr 241/2005 şi art 10 din legea nr 241 /2005 cu aplicarea art 5 Cp, faptă din 31.12.2012, la pedeapsa de: 3 ani închisoare, şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art 64 lit a, b Cp , cu excepţia dreptului de a alege, pe perioada executării pedepsei. În baza art 65 Cp interzice inculpatului drepturilor prev. de art 64 lit a, b Cp , cu exceptia dreptului de a alege, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei În baza art. 86/1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatului. Potrivit art. 8682 cod penal termenul de încercare se compune din cuantumul pedepsei aplicate prin prezenta la care se adaugă un interval de timp stabilit de instanţă de 3 ani, fiind în final de 6 ani. În temeiul art. 86/3 Cod penal pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Prahova ; b) să anunţe, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum si întoarcerea ; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art. 86/4 Cod penal şi art. 86 5 Cod penal privind efectele revocării suspendării sub supraveghere, în cazul săvârşirii altei infracţiuni în cursul termenului de încercare, precum şi în caz de neîndeplinire, cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege. Potrivit art. 71 alin.5 Cod penal dispune suspendarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. În baza art 17 alin 2 Cpp rap la art 16 alin 1 lit c Cpp, achită inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev de art 9 alin 1 lit c şi alin 3 din legea nr 241/2005, cu aplicarea art 41 alin 2 şi art 5 Cp, faptă in perioada 2009-2013, întrucât fapta nu a fost săvârşită de inculpat. Conform art 18 Cpp, având în vedere cererea inculpatului, instanţa, în baza art 272 alin 1 lit b din legea nr 31/1990, pentru infracţiunea de folosire cu rea – credinţă a creditului societăţii, dispune achitarea inculpatului LOKERE IVAN FILIP ODIEL pentru această infracţiune în baza art 17 alin 2 Cpp rap la art 16 alin 1 lit a Cpp , cu aplicarea art 5 Cp, întrucât fapta nu există . În baza art 17 alin 2 rap la art 16 alin 1 lit c Cpp, achită inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL pentru infracţiunea de spălare de bani prev de art 29 alin 1 lit a din legea nr 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cp şi art 5 Cp, întrucât nu există probe, că inculpatul a săvârşit infracţiunea. În baza art 17 alin 2 Cpp rap la art 16 alin 1 lit 1 lit c Cpp , achită pe inculpata DE BAL ANN MARGARETA pentru infracţiunea prev de art 29 din legea nr 656/2002 cu aplicarea art 26 Cp şi art 5 Cp, faptă din 31.12.2012, întrucât nu există probe că inculpata a săvârşit fapta. În baza art 9 alin 1 lit c şi alin 3 din legea nr 241/2005 cu aplicarea art 41 alin 2 Cp, rap la art 10 din legea 241/2005, şi aplicarea art 5 Cp, şi art 53/1 Cp , condamnă pe inculpata S.C ALLIANSO BUSINESS PARK S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din perioada 2012-2013, la pedeapsa de 200.000 lei , amendă penală şi pedeapsa complementară prev de art 53/1 alin 3 lit e din Cp dn 1969, a afişării hotărârii de condamnare pe o perioadă de 2 ani la sediul societăţii. În baza art 17 Cpp rap la art 16 alin 1 lit a Cpp , achită pe inculpata S.C ALLIANSO BUSINESS SRL pentru infracţiunea de spălare de bani, faptă prev. de art. 29, alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cp şi art 5 Cp , întrucât fapta nu există. În baza art 503 alin 1 Cpp rap la art 71/3 al 2 Cp cu aplicarea art 5 Cp atrage atenţia inculpatei asupra nerespectării dispoziţiilor art 53/1 alin 3 lit e Cp din 1969, ce are drept consecinţă suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile societăţii Conform art 502 Cpp, dispune comunicarea la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, persoanei juridice, în vederea afişării hotărarii de condamnare În baza art 13 din legea nr 241/2005, o copie a dispozitivului hotărârii de condamnare se va comunica la rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului . Ia act că prejudiciul a fost acoperit integral În baza art 217 alin 6 Cpp cu aplicarea art 5 Cp , dispune restituirea cauţiunii în cuantum de 500.000 euro echivalent la moneda naţională la data depunerii acesteia, consemnată la CEC BANK, achitată în numele inculpatului Lokere Ivan Filip Odiel. Obligă inculpatul LOKERE IVAN FILIP ODIEL şi inculpata SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL la plata sumei de câte 2300 lei fiecare , cheltuieli judiciare către stat”