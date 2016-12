Un lider PNL Prahova aduce acuzatii grele unui consilier PSD din Ploiesti (VIDEO)

COMUNICAT

Firma consilierului local Ursu, abonată la banii publici ai primăriilor PSD din județ

Firma de proiectare a consilierului local ploieștean din partea PSD Răzvan Ursu își bate joc de banii primăriilor din județ. Afirmația a fost făcută de deputatul PNL George Ionescu, în cadrul unei emisiuni electorale difuzată pe Valea Prahovei TV.

”Există un anume domn Ursu, care este consilier local în municipiul Ploiești. Nu are voie să facă afaceri cu municipiul, dar are voie să facă afaceri cu toate localitățile din Județul Prahova. Am constatat că domnul Ursu are o firmă de proiectare care a avut contract și are în continuare cu toate primăriile PSD. Problema e că niciunul din proiectele pe care le-a făcut domnul Ursu nu și-a atins finalitatea. Vorbeam cu un primar care mi-a spus că nu poate să meargă cu studiul de fezabilitate al unei canalizări pentru a solicita fonduri europene pentru că cel care i-a făcut studiul a uitat… stația de epurare. Cine credeți că a făcut acest studiu de fezabilitate? Domnul Ursu! (…) Să faci 20-30 de proiecte și să nu-ți iasă nici unul, chiar este o performanță. Sunt bani cheltuiți cu dedicație fără să își atingă scopul”, a susținut George Ionescu în cadrul emisiunii Momentul Adevărului, difuzată pe postul de televiziune Valea Prahovei TV.

Departamentul de comunicare PNL Prahova