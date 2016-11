Un nou profesor de la UPG Ploiesti este acuzat de luare de mita. Ioan Dan Grigoras avea un denunt public

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova îl audiază, la această oră, pe profesorul universitar Ioan Dan Grigoraș, de la UPG Ploiești. Acesta este co-fondatorul companiei Addeco SRL și conferenţiar doctor inginer la Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, la departamentul de Geologie Petrolieră şi Inginerie de zăcământ. Era chiar în Consiliul de Administrație al universității.



Conform unor surse judiciare, Ioan Dan Grigoraș cerea de la studenți bonuri valorice de benzină. Pentru a trece examenul, aceștia achitau în jur de 200 – 250 de lei/ student.

Interesant este că există un denunț public împotriva acestui cadru didactic, pe TeiaDNA.ro (vezi foto jos), scris la începutul acestui an, care pare să se confirme:

* Cine este Ioan Dan Grigoraș

Conform propriilor declarații, acesta a înființat firma Addeco SRL, specializată în realizarea de studii geologice pentru zăcămintele de țiței.

Are o experienţă de 31 ani în domeniul industriei petroliere, producţie, proiectare, învăţământ universitar.

Ioan Dan Grigoraș a lucrat un an şi jumătate în Nigeria, în perioada 1994 – 1195, pentru NATIONAL NIGERIAN PETROLEUM CORPORATION, ca supervizor în proiectarea şi execuţia unor parcuri de rezervoare, perioadă când a fost răpit de rebeli direct de pe aeroport, imediat cum a aterizat în Laos.

Aceștia se așteptau ca el să aibă asupra lui o importantă sumă de bani, respectiv salariile colegilor români care lucrau în Nigeria.

“Patronul firmei la care lucram trebuia să trimită din România în Nigeria o sumă destul de mare, salariile românilor care lucrau acolo. Eu eram în ţară şi trebuia să plec în Nigeria, aşa că s-a gândit să mi-i dea mie şi să înmânez eu colegilor banii, doar că în ultimul moment s-a răzgândit. Când am ajuns la aeroport în Lagos, acolo era un panou mare pe care scria Mister Grigoraş you are waited by F…. Engineering…Mie mi s-a părut atunci totul ok pentru că ei erau foarte bine informaţi, aveau toate datele mele, ştiau numele patronului. Erau la pont. Ei aşteptau de fapt ca eu să am acei bani, salariile colegilor. M-au luat şi mi-au spus că mă duc la sediu să stea puţin de vorbă cu mine. ”, a declarat Grigoraş pentru cotidianul Adevărul.ro.

Conform ziarului Puterea, același personaj a făcut mai multe denunțuri la DNA, Consiliul Concurenței, Ministerul Economiei etc, în calitate de director al companiei Adecco, reclamând faptul că în cadrul Departamentului Expertiză Petrolieră din OMV Petrom SA există de mai mult timp o politică internă de avantajare a unor firme la atribuirea contractelor prin așa-zise licitații și că directorii companiei cereau mită.

„Avantajarea firmelor se materializează prin faptul că înainte de fiecare licitație se cunosc valorile studiilor de zăcământ din bugetul OMV Petrom SA, iar listele cu studiile de zăcământ sunt puse la dispoziția domnului Dan Dinu de la firma Enid Oil SRL, care de mai mult timp se erijează în șeful celorlalte firme care participă la licitație, împărțind studiile după bunul plac și după interese personale”, susținea Grigoraș, care menționa faptul că firma sa a intrat destul de greu pe piața Petrom SA, deoarece înainte de privatizare nu erau acceptate decât firme care aveau ori relații politice, ori relații directe de afaceri cu directorii de atunci ai Petrom SA.