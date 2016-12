Un oficial pune degetul pe rana: „Romania creste, dar nu se dezvolta. Exista o cultura a victimizarii”

Vicepremierul Vasile Dîncu susține că România are nevoie de un proiect major de societate, întrucât țara „crește, dar nu se dezvoltă”, el apreciind că România „va pierde” dacă nici acum, când există o strategie națională de dezvoltare teritorială, nu se vor găsi „sinergiile” astfel încât aceasta să fie pusă în aplicare.

„Conducătorii instituțiilor de stat spun că oamenii nu mai înțeleg pentru ce lucrează, pentru cine lucrează. Nu au perspectivă lungă. E într-adevăr o pierdere a sensului colectiv. Și unul din remediile la această fragmentare de acum începe să fie renunțarea la democrație. Și avem și țări din zona noastră (…) cu democrații și culturi importante care dau semn că renunță la unele elemente ale democrației pentru ca să poți conduce un asemenea tip de societate hibridă care nu mai răspunde la comenzi, ca să spunem așa. România are în acest moment nevoie de un proiect de societate, un proiect major. Strategia națională de dezvoltare teritorială este (…) proiectul de dezvoltare al societății noastre. Lipsa de audiență a unei asemenea teme pe mine nu mă sperie, știu că face parte dintr-un fenomen mai larg, dar asta nu trebuie să ne descurajeze”, a declarat Dîncu, luni, la o dezbatere găzduită de Academia Română.

În opinia sa, în România a apărut „o cultură mai degrabă a victimizării”, deși există români care performează peste tot în străinătate, dar și în țară, iar situația sa geostrategică este una „foarte bună”, fiind sub „o umbrelă de securitate”.

„Diagnosticul tuturor, al celor care studiem azi România, este că România crește, dar nu se dezvoltă. România crește odată cu lumea, cu Europa, dar nu se dezvoltă. Am renunțat foarte repede la dezvoltarea strategică, am lăsat de-o parte planificarea. Cred că țintele pe care strategia națională de dezvoltare le are sunt foarte importante pentru România viitorului. Dacă și de data aceasta, după 25 de ani, când avem o strategie națională de dezvoltare teritorială, nu vom găsi sinergii pentru ca să lucrăm împreună să putem pune acest cadru strategic în aplicare, atunci suntem condamnați la un viitor haotic, atunci România va pierde”, a mai spus vicepremierul Vasile Dîncu.

sursa: AGERPRES