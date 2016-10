Un parlamentar prahovean trage un semnal de alarma referitor la legislatia privind trecerea frontierei de catre minori

DECLARAȚIE POLITICĂ

De vineri, 7 octombrie, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 169/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, Poliția de Frontieră Română a trecut la aplicarea noilor reglementări privind condițiile de ieșire din țară a cetățenilor români minori.

Fiind vorba despre simplificarea unor proceduri birocratice, prima mea reacție a fost una pozitivă: dacă minorul care iese din Români are domiciliul în străinătate, lucru dovedit prin acte de identitate, nu mai este necesar acordul părinților pentru ieșirea acestuia din țară. Or, erau situații în care acest lucru era foarte greu, dacă nu imposibil de obținut! Poate vă amintiți cazul bunicii acuzată de răpire pentru că și-a pitit nepotul, la vamă, sub o pătură, pentru că nu avea cum să obțină acordul părinților acestuia, care se aflau la muncă, în străinătate…

Desigur, minorul, chiar și cu domiciliul în străinătate, trebuie, în continuare, însoțit de unul dintre părinți sau de o persoană majoră, care să aibă acordul părinților și cazier judiciar.

Cealaltă modificare importantă a legii se referă la valabilitatea declarației date de către părinte/părinți/reprezentantul legal pentru ieșirea din România a minorului cu domiciliul în țară sau în străinătate, care poate fi de maximum 3 ani și nu strict pe durata fiecărei ieșiri din țară, ca până acum.

Potrivit statisticilor oficiale, în iunie 2015, erau înregistraţi în evidenţele autorităţilor responsabile de asistenţa socială 81.581 copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

Marea majoritate a acestor copii provin din familii sărace, fiecare demers birocratic pentru revederea cu părinții însemnând o povară financiară în plus, de cele mai multe ori- imposibil de acoperit de aceștia din urmă.

Până aici- de acord!

Problemele apar, însă, în cazurile speciale ale copiilor ”disputați” de părinți în mai mult sau mai puțin răsunătoare procese de custodie, ajunse, așa cum am putut vedea în ultimul timp, la gesturi și acuzații grave, mergând până la răpire.

Cum își protejează copiii, în această situație statul român?

De unde va ști polițistul de frontieră, peste doi ani, că acordul notarial pe care părinții și l-au dat, astăzi, în bună înțelegere, mai este valabil și că cei doi nu își dispută custodia minorului? Cum și când va mai putea fi readus acasă acel copil?

Sigur, din fericire, nu sunt foarte frecvente astfel de situații, dar, pentru că este vorba despre COPII ROMÂNI, nu ne dă nimeni dreptul să le ignorăm!

Între a bifa ca rezolvată problema reducerii birocrației și a evita drama ruperii unui copil de mama sau tatăl lui care merită să îl păstreze, să îl educe și să îl crească, aici, la noi, acasă, ce e mai important?

Grațiela Gavrilescu,

Deputat ALDE Colegiul 3 Prahova