Un tanar profesor de limba romana, care a predat in Sinaia si Busteni, a luat o decizie tragica

Un tânăr prahovean, de numai 26 de ani, a decis să-și pună capăt vieții, lăsându-și familia și colegii cu mari semne de întrebare, deoarece nimeni nu știe care a fost cauza reală.

Alin Vîrforeanu preda limba și literatura română la Școala Gimnazială Nestor Urechia, din Bușteni, iar anterior fusese profesor la Şcoala Gimnazială ,,Cezar Petrescu” și la Şcoala Gimnazială ,,George Enescu” din Sinaia.

Era un cadru didactic îndrăgit atât de elevi, cât și de colegi.

El a ales să se spânzure de un copac, în spatele curții părintești, din comuna Șotriile, fiind găsit decedat chiar de către mama sa.

Pe pagina de facebook, ultima postare a lui Alin, din 24 ianuarie, face referire la aglomerația din școli și la lacunele sistemului românesc de învățământ.

Din păcate, nimeni nu știe ce îl frământa pe tânărul profesor de română și de ce a ales să-și pună capăt vieții.

În urma sa, părinții au rămas neconsolați și cu o durere pe care o vor duce toată viața.

Iată doar câteva mesaje scrise de foștii elevi, colegi de școală și profesori ai lui Alin Vîrforeanu:

„Când ma gândesc ce repede au trecut anii. Parcă ieri începeam clasa a VI-a si aflam ca ne veti fi profesor. Ați fost cel mai bun profesor din gimnaziu. In numele foștilor colegi va mulțumesc pentru tot ce ne-ați învățat. Condoleanțe familiei si prietenilor!!!”

„Dumnezeu să te aibă în pază,erai un băiat bun,respectat, un bun Profesor, un om liniștit, nimeni nu s-ar fi gândit cu tu vei recurge vreodată la un asemenea gest, ai plecat fără să-ți dezvălui supărările, sigur era o soluție fără să fi împins să-ți iei viața, ti-ai lăsat părinții într-o durere de nedescris, pe scumpa ta mamă cu imaginea morții tale, aveai totul dar se pare că ceva în sufletul tău bun lipsea. Păcat că astfel de persoane aleg să ne părăsească mult prea devreme și într un mod atât de tragic. Odihneste te in pace, Varforeanu Alin!”

„Aduc cel mai cald omagiu și exprim cea mai profundă pietate în memoria celui ce a fost studentul meu atât de inteligent, cultivat, blând, frumos și bun, Alin Vîrforeanu. Așa mi-l voi aduce aminte întotdeauna. Cerurile vor fi mai bogate cu el. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

„Acum am aflat .. ca tu nu mai esti printre noi .. Ca ai plecat lasandu-ne pe toti cu o durere si un gol imens in suflete … Oare ce te-a impins sa faci una ca asta ..nu imi pot explica. Imi pare rau ca nu am avut timpul necesar sa mai stau pe facebook sa mai vorbim, imi pare rau pentru tot .. si cu lacrimile in ochi nu pot crede asta, sper ca acolo unde esti sa ai tot ceea ce iti doresti, Dumnezeu sa iti ierte greseala sa iti dea pacea si linistea .. Fratioare odihneste-te in pace .. Regrete eterne si Dumnezeu sa-ti ierte sufletul (((ne vedem dincolo fratioare )))„