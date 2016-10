Vino sa descoperi cum se face berea la Ziua Portilor Deschise de la Fabrica Bergenbier S.A. din Ploiesti

Porțile Fabricii de bere Bergenbier S.A. din Ploiești se deschid pe 15 octombrie 2016 pentru cei care se înscriu pe www.ziuaporțilordeschise.ro și vor să descopere adevăratul drum al berii de la grâne până ajunge în paharele noastre. Înscrierile la tururile organizate de Fabrică se pot face atât online, cât și telefonic, la numărul: 021 599 17 50, iar transportul cu autocare tur-retur este asigurat din București și Ploiești.

”Ziua Porților Deschise este pentru noi o încântare, pentru că an de an e ocazia perfectă de a fi și mai aproape de cei interesați de procesul de fabricare al berii. Știu că de fiecare dată colegii noștri sunt nerăbdători să se întâlnească cu oamenii care ne savurează produsele fabricate aici la Ploiești, în Capitala Europeană a Berii, cum am numit-o noi, pentru că pe lângă berile autohtone, aici producem și beri cehești, germane sau belgiene”, a declarat Marius Pîrvu, directorul Fabricii de bere Bergenbier S.A din Ploiești.

Tururile din cadrul Zilei Porților Deschise vor da ocazia vizitatorilor de a trece pas cu pas prin toate etapele de producție, și de a vedea în amănunt procesul de fabricare al berii. Fabrica Bergenbier S.A. din Ploiești este una dintre cele mai moderne unități de producție a berii din România, iar măiestria berarilor români este recunoscută pe plan internațional. Ploiești a devenit ”Capitala Europeană a Berii”, deoarece, pe lângă brandurile locale, aici se produc sub licență și beri germane, belgiene sau cehești.

De la Fabrica de bere Bergenbier S.A. din Ploiești pleacă șase mărci de bere, fiecare produsă după reţetă proprie: Bergenbier, cu specialitățile sale – Bergenbier Fără Alcool, Bergenbier Fresh Grapefruit, Bergenbier Fresh Lemon, Bergenbier Fresh Grapefruit Fără Alcool, Bergenbier ALE, Noroc, Staropramen, Beck’s, Beck’s Green Lemon, Stella Artois, Stella Artois Fără Alcool şi Löwenbräu.

Participanții la Ziua Porților Deschise 2016 la Fabrica de bere Bergenbier S.A. vor avea parte de surprize pe durata întregii zile.