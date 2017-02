Viziteaza tara sfanta si profita de o oferta unica pentru a ajunge pe urmele lui Iisus, in Israel

Agenția de turism MIKA Travel, din Ploiești, vă oferă posibilitatea unui pelerinaj în Israel, țara în care s-a născut Fiul Domnului, Iisus Hristos, cel care a pus rădăcinile creștinismului.

Timp de o săptămână veți călători pe urmele sale, în toate locurile sfinte, și veți vedea cele mai importante și frumoase monumente. Încercați acum, atât timp cât în regiune este o stare de liniște și siguranță.

Pentru un bilet, care pleacă de la 469 de euro/ persoană, aveți garantate deplasarea cu avionul, cazarea și masa la hotel de patru stele.

Vă așteptăm cu drag, pentru un pelerinaj unic în viață!

Detalii program

Ziua 1: BUCURESTI- TEL AVIV- EIN KHAREM- BETLEHEM

Intalnire in Aeroportul International Otopeni “Henri Coanda” pentru imbarcare zbor catre Israel. Sosire pe Aeroportul Ben Gurion- Tel Aviv. Deplasare catre Ein Kharem, vizita la Biserica Sf Ioan Botezatorul si Biserica Sfintei Intalniri intre Fecioara Maria si Sf. Elisabeta. Cina si cazare la Betlehem hotel 4*.

Ziua 2: BETLEHEM

Mic dejun. Deplasare in pustiul Iudeii cale de 15 km pentru a vizita Manastirea Sf. Sava, unde ne vom inchina la moastele intregi ale Sf. Sava si Manastirea Sf. Teodosie unde se afla mormantului Sf. Teodosie, situat in pestera in care au poposit magii la plecarea din Betlehem. In drumul spre Betleem oprim in Campul pastorilor. Se viziteaza apoi orasul Betleem, locul nasterii pruncului Isus, unde ne vom inchina in Biserica ortodoxa a Nasterii. Cina si cazare in Betlehem hotel 4*.

Ziua 3: IERUSALIM- MUNTELE INALTARII- GRADINA GHETSIMANI- CALEA CRUCII- MORMANTUL SFANT

Mic dejun. Vizitarea Muntelui Eleon – Muntele Inaltarii – cu Manastirea Ortodoxa Eleon – ridicata de Sfanta Elena fiind prima biserica ce evoca Inaltarea; biserica catolica a carmelitelor «Pater noster» (Tatal Nostru) si manastirea franciscana «Dominus Flavit» (Bisterica in forma de lacrima) – unde Domnul a plans necredinta Ierusalimului si a profetit apropiata lui daramare ; Gradina Ghetsimani – locul de rugaciune cel mai iubit de Isus Hristos din tot Ierusalimul; Biserica Natiunilor – unde se afla piatra originala si locul prinderii Domnului; Biserica Mormantului Maicii Domnului – biserica semiingropata ridicata in secolul al XI-lea de cruciari. Via Dolorosa (Calea Crucii), cu cele 14 opriri ale lui Isus, ajungand la Biserica Invieri (cu Golgota, Piatra Ungerii, Sfantul Mormant, locul unde s-a aflat Sfanta Cruce). Cina si cazare in Betlehem hotel 4*.

Ziua 4: MUNTELE SION- IERIHON- HOZEVA (10 usd/ pers)- MAREA MOARTA

Mic dejun. Vizitarea Muntelui Sion cu Foisorul Cinai cele de Taina – locul in care s-a intemeiat prima biserica crestina. Mormantului regelui David si Biserica Adormirii Maicii Domnului. Se viziteaza apoi IERIHON asezamantul romanesc, Dudul lui Zaheu – optional cu telecabina pe muntele Carantania (15 usd/ pers) si deplasarea catre Moarea Moarta (baia scurta). Cina si cazare in Betlehem la hotel 4*.

Ziua 5: RAUL IORDANULUI- TABGHA- MAREA GALILEII- CAPERNAUM- TIBERIAS

Mic dejun. Deplasare si oprire la Raul Iordanului – Chibutz Yardenit (locul amenajat pentru binecuvantarea crestinilor). Tabgha- locul inmultirii pestilor si a painilor cu care Isus a saturat peste 5000 de barbati fara a mai socotii copiii si femeile (Matei 14, 14-22), optional croaziera pe Marea Galileii. Capernaum- orasul cel mai iubit de Isus, unde a facut cele mai multe minuni ; vizitarea casei unde a fost vindecata soacra lui Sf. Petru, optional- dejun la malul Marii Galileii unde se va servi pestele Sf. Petru ( ~ 25 usd/pers). Deplasare catre Tiberias– si vizitarea Bisericii de pe Muntele Fericirii unde Isus a tinut predica de pe munte (Matei 5-7). Cina si cazarea la Tiberias hotel 4*.

Ziua 6 : MUNTELE TABOR- NAZARET- TEL AVIV- BUCURESTI

Mic dejun. Deplasare catre Muntele Tabor – unde a avut loc Schimbarea la Fata a Mantuitorului. Nazaret – vizitarea bisericilor: Biserica Sf. Arhanghel Gavril cu Izvorul Maicii Domnului, biserica catolica a Bunei Vestiri si Atelierul Sf Iosif. Deplasare catre Aeroportul Ben Gurion – Tel Aviv in vederea intoarcerii in tara.

Date plecări: 23.05, 26.04, 26.09, 25.10 și 28.11.2017

Hotel PRET: Loc in camere DBL/TRL NOTA 4**** 469 EUR Grup minim de 40 persoane Tariful include: NU sunt incluse in tarif: Transport avion: Otopeni- Tel Aviv- Otopeni Transfer autocar: Aeroport- Hotel- Aeroport Cazare: 4n in Betlehem; 1n in Nazaret; Masa: demipensiune mic dejun & cina; transport cu autocar 3* pe toata durata programului turistic; vizitele cuprinse in programul turistic; asistent vorbitor de limba romana pe traseu; Taxe aeroport , TRANSFERURI SI ASISTENTA IN AEROPORT LA SOSIRE SI PLECARE (se pot modifica in cazul in care sufera majorari importante anuntate de compania aeriana in momentul emiterii biletelor – aproximativ 10-15 zile inaintea plecarii), OBLIGATORII (SE ACHITA ODATA CU ACHITAREA INTREGULUI PACHET DE SERVICII): 85 eur/ pers asigurarea medicala; 25 lei/pers /< 60 ani programele optionale: plimbare cu telecabina pe muntele Carantania (15 usd/ pers) ; Hozeva: 15 $/pers, dejun la malul Marii Galileii unde se va servi pestele Sf. Petru ( ~ 25 $/pers) tips-uri: 35 eur/pers/ sejur

Detalii program/rezervări online, pe link-ul: Mika Travel | Calatorii fericite!

Program creat & recomandat de Mihaela Stanciu, Manager Agenția de turism Mika travel- ONIRO brand.

Relații la: 0740021651

(P)